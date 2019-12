Auspicio del CdA della Ricci Oddi “Una pronta restituzione del Klimt alla Galleria”

Si è tenuto nella tarda mattinata di sabato 14 dicembre 2019 un vertice straordinario del Consiglio di Amministrazione della Galleria d’Arte Moderna “Ricci Oddi” di Piacenza.

I membri del CdA si sono riuniti per prendere in esame vari problemi tra cui quello del Klimt che è ricomparso lo scorso 10 dicembre, dopo essere misteriosamente sparito nel nulla ventidue anni fa.

L’auspicio di tutto il Consiglio di Amministrazione della Ricci Oddi è che venga presto reso nuovamente disponibile per la Galleria (attualmente si trova in custodia presso il caveau di una banca) così da poterne sfruttare anche un rilancio del museo di via San Siro.