Avvicinata di notte da 4 ragazzi in piazza Duomo “Sei bella, vuoi sc….?”

Pubblichiamo la testimonianza di una donna, avvicinata e molestata da un gruppo di ragazzi in piazza Duomo a Piacenza poco prima della mezzanotte del 30 dicembre. Il nostro augurio per il 2020 è che non accadano più vicende di questo tipo.

Ieri sera alle 23 sono scesa con il cane.

In Piazza Duomo sono stata avvicinata da 4 ragazzi stranieri sulla ventina, mi hanno chiesto una sigaretta, poi uno di loro mi ha detto: “Sei bella, ti voglio scopare.”

Mi ha gelata. Mentre lo diceva hanno continuato tutti e 4 a camminare.

In Piazza non c’era nemmeno una persona. Non esiste una telecamera.

Ho avuto una paura cosi forte e subito dopo una rabbia cosi intensa che non saprei descrivere.

Ora, ci saranno forse i soliti che commenteranno con cose inappropriate e insensibili, qualcuno che dirà “io in centro sto benone” oppure “trasloca” che sono frasi senza peso e senza umanità…

Spero però che tra questi qualcuno riesca ad immedesimarsi, anche solo per un istante. Ho avuto davvero paura, tutti i ragionamenti razionali del “ma cosa vuoi che succeda” non li fai se sei spaventata.

Queste cose non dovrebbero succedere, e mi fa davvero una gran rabbia avere paura.

E soprattutto non bisogna tacere, non bisogna ignorare e non bisogna abituarsi ad avere paura.

Non abituiamoci vi prego.