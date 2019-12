Bakery, amichevole a Pavia in attesa di ripartire

Dopo tre giorni di riposo, la Bakery Piacenza ritorna sul parquet per riprendere gli allenamenti. Nella giornata del 27 dicembre, Birindelli e compagni hanno intrapreso la prima seduta di allenamenti. I biancorossi riprenderanno il campionato di serie B di domenica, il giorno 5 gennaio al PalaBakery contro Ancona.

La sfida che si giocherà alle ore 18 sarà valevole per l’ultima giornata del girone di andata. Nella giornata di domenica andrà in scena un test amichevole per non perdere ritmo e fiato. La Bakery sarà ospite di Omnia Pavia al PalaRavizza.

La palla a due è fissata alle ore 18 contro una formazione di alto livello che occupa la quarta posizione del girone B di pari categoria. Tutti i tifosi biancorossi sono invitati a partecipare all’ultima gara del 2019.

Nella foto Petrarelli i tifosi con la squadra.

Ufficio stampa Bakery Piacenza