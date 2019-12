Bakery saluta il 2019 con un buon test a Pavia

Partita altalenante per la Bakery Piacenza nell’ultimo test del 2019. L’amichevole andata in scena al PalaRavizza vede i padroni di casa imporsi sui biancorossi.

L’inizio è stato complicato, con la squadra che aveva bisogno di rodare dopo il periodo di riposo. Nel secondo quarto invece, i biancorossi hanno cominciato a prendere le redini della partita con buone giocate, portando Birindelli e compagni sotto con il punteggio. Il secondo tempo è altalenate con le due squadre che si fronteggiano fino al punteggio finale che vede Pavia uscire vincitrice in un match che serviva soprattutto per riprendere il ritmo e le forze. Giorgio Artioli è stato tenuto a riposo per motivi precauzionali in vista dell’importante sfida che si terrà fra 6 giorni al Palabakery.

Omnia Baskert Pavia-Bakery Piacenza 78-68 (25-16; 40-37; 60-52)

Foto Petrarelli