Baseball, doppio impegno nel Campionato Invernale Indoor per l’Under 15 del Piacenza

Domenica doppio impegno per la squadra Under 15 del Piacenza Baseball nella seconda giornata del Campionato Invernale Indoor organizzato dal Comitato Lombardo della Fibs.

I biancorossi arrivano da due vittorie ottenute nel primo turno lo scorso 24 novembre contro Hornets Varese e Codogno e stavolta per mantenere il primato sono chiamati ad affrontare, al palasport di Limbiate (MI), i pari età del Rho (ore 13) e Bulls Rescaldina (ore 15,40). Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno visto che il terzo turno si disputerà a metà gennaio al palazzetto di Cormano.

Sempre domenica esordio della rappresentativa Under 9 di Minibaseball al Torneo Invernale organizzato a Parma dalla Scuola Baseball Parmense. La squadra, formata da piccoli esordienti, è formata in collaborazione con il Codogno e nel corso del torneo ducale affronterà le squadre parmensi della Crocetta, Oltretorrente, Junior, Collecchio e Sala Baganza oltre a Reggio Emilia e Poviglio (RE). La kermesse per giovani promesse continuerà anche nel 2020 fino alla fase finale all’aperto fissata ad aprile.