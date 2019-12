Basket Serie D: Podenzano cade in casa con l’esperto Vignola

Proseguono le difficoltà di Podenzano Bakery che si ritrova, a una giornata alla fine del girone di andata, invischiato nelle retrovie della serie D emiliana.

Al palazzetto di Podenzano arriva Vignola, compagine nel gruppo di testa con 14 punti: i bolognesi vantano nelle loro file giocatori di caratura decisamente superiore rispetto ai giovani talenti di Podenzano, molti dei quali alla prima esperienza tra i senior. La gara parte comunque punto a punto, ranghi serrati e fasi di studio; la difesa gialloblu è sempre piuttosto ballerina e Vignola approfitta per piazzare qualche tripla mentre non riesce a farsi strada in area, blindata come richiesto da coach Coppeta.

Il secondo periodo è entusiasmante per Pode: 29 punti segnati con addirittura il 50% da 3 punti, grazie ad alcuni minuti sopra le righe del miglior marcatore, il 2001 Nicolò Guerra. Rientrando dall’intervallo a +5, ci si aspetta una partita intensa, ma arriva purtroppo un blackout dei locali che coincide con un forte aumento di intensità e di gioco degli ospiti. Vignola piazza uno strappo deciso che non verrà più rimarginato, anche perché i tentativi di capitan Giulio Coppeta e compagni diminuiscono sensibilmente: non si trovano spazi, idee, soluzioni: poche occasioni si traducono in pochissimi punti e Vignola si trova avanti anche di 29 punti nell’ultimo quarto, divario leggermente colmato nel finale.

Podenzano – Vignola 63 – 85 (14-19, 43-38, 51-63)

Monti 2, El Agbani 7, Carini 2, Calzi 10, Galli 5, Bossi 1, Guerra 19, Noé 2, Chiozza 4, Villa 3, Coppeta G. 5, Petrov 3. All. Coppeta C. / Simone Libé

(Foto: Nicolò Guerra, Podenzano)