Bertinoro si arrende allo “sciame” dei Fiorenzuola Bees (60-91)

A Bertinoro i Bees di Fiorenzuola travolgono i malcapitati padroni di casa con un rotondo 60-91 che mette in luce un’ottima prova collettiva, con ben 4 giocatori in doppia cifra per i gialloblu.

E’ Livelli a suonare la carica da subito con 4 punti personali e 1 rimbalzo offensivo; Fiorenzuola scappa fino allo 0-11 sempre con la guardia piacentina classe 1999 che dall’arco mette in chiaro le cose già al 4′. Bracci M. prova a dare respiro alla squadra di Tumidei, ma un buon apporto di Zucchi ed il solito Livelli mantengono la doppia cifra di vantaggio per Fiorenzuola. Galli in uscita dalla panchina chiude il primo quarto sul 15-25 con un bel movimento spalle a canestro. Ancora Galli con 5 punti personali dice 18-30 al 13′, con i Bees che trovano in due triple di Fowler un ulteriore alleato per arrivare al massimo vantaggio del 17′ sul 23-40. Ravaioli prova a spingere Bertinoro ad un abbozzo di rimonta, ma Maggiotto e Bracci J. chiudono il primo tempo in favore della squadra di coach Galetti sul +14. 31-45.

Dopo un paio di minuti di polveri bagnate, la tripla di Maggiotto al 23′ accende Fiorenzuola nuovamente. Le maglie in difesa si stringono nettamente, con i gialloblu che con Marchetti e Livelli scavallano a +25 al 25′. 31-56, con Bertinoro costretta a zero punti per 5 minuti. Sono Bracci J. e Galli a fare avanzare Fiorenzuola fino al +30 sul 40-70, prima che Bracci M. con due tiri liberi chiuda il terzo parziale sul 42-70. Zambianchi in uscita dalla panchina con 5 punti personali issa la bandiera di Gaetano Scirea Bertinoro ad inizio dell’ultimo parziale, con Ricci bravo in casa gialloblu a contenere ogni velleità di rimonta al 34′. 52-78. La schiacciata di Dias al 38′ mette il punto esclamativo alle gara sul 56-87, con la partita che si chiude sul 60-91 in favore di Maggiotto e compagni.

Gaetano Scirea Basket Bertinoro vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 60-91

(15-25; 31-45; 42-70; 60-91)

Gaetano Scirea Bertinoro: Solfrizzi 2; Rossi 8; Cinti; Piazza; Zambianchi 8; Ravaioli 13; Angeletti; Ricci 4; Farabegoli 7; Bessan; Bracci M. 18; Solfrizzi. All. Tumidei

Fiorenzuola Bees: Galli 8; Sichel ne; Bracci J. 12; Rigoni; Marchetti 5; Dias 7; Livelli 19; Superina; Zucchi 4; Fowler 13; Ricci 9; Maggiotto 14. All. Galetti