Biblioteca di strada, tante iniziative tra libri per bambini, laboratori e pic nic

Settimana ricca di iniziative alla Biblioteca di strada dell’Infrangibile.

Giovedì 19 dicembre, alle 17.30, è in calendario la presentazione del laboratorio di scrittura emotiva autobiografica “Parlami di me!”, a cura dello psicologo psicoterapeuta Carlo Grassi e di Simona Tonini, presidente dell’associazione Epikurea, mentre dalle 20 alle 23 è in programma il consueto pic nic al parco, in questa occasione dedicato al tema “E’ in arrivo il Natale e…”.

Sabato 21 dicembre, invece, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli – ma non solo – con la presentazione animata del libro “Capitan Braghetta”, in compagnia dell’autore Cosimo Gigante (in arte, Mago Gigo). La partecipazione è gratuita, ma si richiede per motivi organizzativi la prenotazione scrivendo a carla.cejas@piacenzaeprovincia.eu. L’iniziativa, organizzata da Idee per bimbi e famiglie con il contributo di Viviparchi e associazione Piacenza Cultura Sport, in collaborazione con l’associazione culturale Eureka Arte, metterà in luce il supereroe quotidiano che vive in ciascuno di noi, come il piccolo Cosimo che si trasforma indossando gli occhiali della mamma e ha una sola missione: aiutare i più famosi Spiderman, Batman e Superman a salvare l’umanità, consapevole, nel 1980, che loro sono troppo impegnati a proteggere il mondo intero per poter fare tappa anche a casa sua e nella sua città, Carpi. Poco importa, ci penserà lui.