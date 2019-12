Si ribalta a pochi metri dalla piazza di Bobbio (Piacenza): fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 dicembre nel centro del borgo della Val Trebbia.

Una Citroën C3, intorno alle 17 e 30 all’imbocco di via Mazzini, in corrispondenza dell’incrocio con la strada del Penice, ha urtato il cordolo del marciapiede e si è ribaltata: in quel momento la strada era affollata di persone che stavano approfittando dello shopping natalizio, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

Foto 2 di 2



Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio che ha estratto il conducente dell’abitacolo, un 40enne di Voghera, successivamente i sanitari del 118 lo hanno trasportato per accertamenti al locale pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione di Bobbio giunti sul luogo del sinistro assieme ai colleghi del Norm. Della viabilità si sono occupati invece gli agenti della polizia locale di Bobbio giunti con un’auto pattuglia.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la pulizia della sede stradale dai detriti.