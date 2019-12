Bobbio, nell’ex bocciodromo apre il nuovo circolo anziani Auser

Un’apertura attesa quattro anni.

E’ tutto pronto a Bobbio (Piacenza) per l’inaugurazione del nuovo Circolo anziani Auser nell’ex bocciodromo di via Garibaldi. La struttura, chiusa da tempo, riaprirà le sue porte sabato 21 dicembre alle ore 16:15, con il taglio del nastro a cui parteciperanno il presidente provinciale dell’Auser di Piacenza, Luciano Guarinoni, e la giunta del Comune della Valtrebbia con il primo cittadino, Roberto Pasquali. Un’apertura che sarà allietata anche dalle musiche della cantante piacentina Marilena Massarini.

Quella che aprirà i battenti sabato pomeriggio sarà una struttura polivalente: promozione sociale e azioni di volontariato per il circolo Auser, che occuperà oltre 200 metri quadrati, mentre nei restanti 300 metri quadri dell’ex bocciodromo sarà Ausl ad imbastire una Casa della Salute come presidio sanitario. Da diversi anni i gestori che avevano in affidamento la gestione dell’ex bocciodromo avevano rinunciato; da allora la struttura di 500 metri quadri è stata chiusa.

Da sabato nuova vita con il Circolo Auser di Bobbio che si trasferisce da via Dei Buelli a via Garibaldi, con spazi rinnovati e più idonei alle attività di promozione sociale e di volontariato che da sempre contraddistinguono i soci Auser del Comune dell’alta Valtrebbia.