Bocce disabili, settimo posto per i fratelli Pizzi nella terza fase del campionato regionale

Terza fase a Rubiera (Reggio Emilia), con il “Torneo di Natale”, per il Campionato Regionale Bocce Disabili.

Assente l’Aias Piacenza, la competizione ha visto la partecipazione della squadra “La Ferrarese” di Ferrara. Pur giocando un buon torneo, la coppia piacentina composta dai fratelli Oriano ed Eugenio Pizzi non è riuscita a risalire nella classifica regionale che l’anno scorso l’aveva vista trionfare: una sconfitta contro i rubieresi Miraglia-Ghini e una vittoria contro i ferraresi Gamberini-Di Fabio hanno costretto i piacentini alla finale per il quinto-ottavo posto, chiusa poi in settima posizione. La fase di Natale é stata così vinta dai Modenesi Bertani-Stefanazzi.

La classifica regionale vede ai primi posti le squadre modenesi e rubieresi: terzo posto per i piacentini, con Oriano Pizzi a 15 punti ed il fratello Eugenio a 14. Alla premiazione hanno partecipato Andrea Mazzoni, responsabile del settore giovanile scolastico della Fib Emilia Romagna, Gianni Garuti, presidente della Bocciofila Rubierese e Piergiorgio Visentin, responsabile della Sezione Disabili CSI Emilia Romagna.

Azalea Valtrebbia Piacenza: Giulio Astrobi/Marco Premoli, Eugenio Pizzi/Oriano Pizzi, Paola Fontanella/Fabio Tanzini

La Ferrarese Ferrara: Mario Maggi/Marco Pareschi, Luca Gamberini/Andrea Di Fabio.

Bocciofila Rubierese Rubiera: Matteo Ferri/Luca Ferrari, Gabriel Miraglia/Alessandro Ghini, Natascia De Santis / Nicholas Frigeri

Bocciofila Modena Est Modena: Fabrizio Stefani/Stefani padre, Davide Stefanazzi/Cristina Bertani

Arbitri: Ferrari, Mazzoni, Baracchi, Natuzzi, Ferri

Direttore Torneo: Piergiorgio Visentin