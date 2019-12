Bovini si allontanano dal pascolo a Cicogni, recuperati grazie ai droni VIDEO

Rescue Drones Network, la prima rete al mondo di operatori di droni per il soccorso che è stata fondata – e ha sede legale – a Piacenza, offre il suo contributo anche per operazioni che riguardano gli animali. “Arrivano, infatti, – spiegano dall’associazione – diverse richieste di intervento in tutta Italia, soprattutto per la ricerca di cani smarriti, ed i droni risultano spesso risolutivi per le attività di ricerca”.

Nei giorni scorsi proprio nel piacentino, a Cicogni, una gruppo di bovini si è allontanato dalla zona del pascolo abituale ed i proprietari non riuscivano più ad individuarli; così si sono rivolti all’associazione di soccorso che ha fatto arrivare sul posto un team di volo composto da diversi volontari equipaggiati con alcuni droni. Contemporaneamente sono arrivate anche alcune segnalazioni di avvistamento, per cui è stato facile intercettare i giovani bovini anche direttamente da terra.

VIDEO