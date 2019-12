Buone notizie per il Fiorenzuola: a gennaio rientra in rosa Paolo Contini

Buone notizie per l’U.S. Fiorenzuola 1922, da gennaio 2020 rientra in rosa Paolo Contini.

Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale: il giocatore è costretto a un lungo stop dovuto all’infortunio al legamento crociato del ginocchio riportato nello scorso giugno 2019.

Nell’ultima stagione, Contini ha totalizzato 24 presenze in maglia rossonera, collezionando 901 minuti complessivi.

Come informa la società, Contini rientrerà in rosa per completare il recupero dall’infortunio e mettersi a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff.