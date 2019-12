Cacciatore infortunato a Ottone, in azione i soccorsi

Sono entrati in azione nel pomeriggio di sabato 22 dicembre i soccorsi in alta Val Trebbia, a Gramizzola di Ottone, per un cacciatore che si è infortunato in una zona impervia.

Sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino attivate per l’intervento di soccorso insieme all’eliambulanza proveniente da Pavullo con il verricello.

IN AGGIORNAMENTO