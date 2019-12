Cadeo, una serata di sport e solidarietà con le star del volley Fei e Paola Croce

Lunedì 16 dicembre lo sport unisce Parrocchia, Comune e Associazioni sportive. Accade grazie a “Natale dello Sportivo”, l’iniziativa “natalizia” che anno dopo anno chiama a raccolta tutti i giovani atleti del territorio per vivere una serata tra giochi, preghiera e lo straordinario incontro con “star” del mondo sportivo.

“Lo sport a Cadeo continua ad essere non solo uno strumento che allena corpo e mente dei nostri ragazzi – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo – ma anche un’occasione di incontro tra i giovani e una chance in più per far squadra con tutte le agenzie educative che a Cadeo hanno a cuore la crescita delle nuove generazioni”.

L’evento non avrà solo un fine di aggregazione ed intrattenimento, come spiega don Umberto Ciullo, parroco di Roveleto: “Questa serata non vuole essere solo un’opportunità di incontro con il mondo sportivo ma anche un’occasione di solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione aRenbì Onlus, impegnata nella cura dei malati di cancro”. L’associazione è impegnata in “Atleti al tuo fianco” progetto di divulgazione oncologica, guidato dal dott. Alberto Tagliapietra, con il fine di trasformare il cancro da tema esclusivamente clinico ad argomento sociale, grazie all’aiuto del mondo dello sport.

PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata si aprirà alle 18: appuntamento per tutti i ragazzi delle associazioni sportive in Santuario per la celebrazione della messa guidata dal parroco. Alle 18.45 presso il teatro del Centro parrocchiale di via Pisa i ragazzi potranno sfidarsi in un gioco a premi, in attesa della cena comunitaria a buffet. Alle ore 21 sul palco del teatro del Centro Parrocchiale, saliranno due campioni del volley: Paola Croce, ex pallavolista, campionessa d’Europa con la Nazionale nel 2007 e vincitrice della Coppa del Mondo nel 2011 e Alessandro Fei, giocatore della You Energy Gas Sales Piacenza nel ruolo di centrale e opposto.