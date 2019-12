Calcio a 5, in vetta le due squadre Dream Team

Le due squadre del Dream Team protagoniste nella seconda giornata del Campionato Provinciale Csi di Calcio a 5. Acquarello, Wolf a Assofa navigano invece a metà classifica in attesa di migliori prestazioni.

Tutti gli incontri sono stati auto arbitrati come da regolamento.

Risultati

Dream Team 2 – Assofa 12-0 in partita 7-4 ai rigori

Dream Team 1 – GSPOSFN 11-7 in partita 7-11 ai rigori

Acquarello – Wolf 3-2 in partita 2-3 ai rigori