Sabato sera tombolata e lotteria natalizia con la Vigor Carpaneto

Un appuntamento che torna e si allarga, diventando sempre più una festa per tutto il paese.

Domani sera (sabato) alle 20,45 al palazzetto dello sport di Carpaneto la Vigor organizza la tradizionale tombola e lotteria natalizia, quest’anno in collaborazione con le società pallavolistiche locali Carpaneto Volley e Pgs Freedom. Il sodalizio calcistico biancazzurro sarà presente con il settore giovanile e con alcuni rappresentanti della prima squadra.

Sul versante-volley, invece, attese le formazioni under 13, under 16, under 18 e serie C del Carpaneto Volley e le squadre under 14, under 18 e Seconda divisione del Pgs unitamente al minivolley.