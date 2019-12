Calcio serie D, per la Vigor Carpaneto buon pareggio a Forlì (1-1)

Buon pareggio per la Vigor Carpaneto, che nell’ultima trasferta targata 2019 ha conquistato un punto nella difficile trasferta romagnola di Forlì stoppando sull’1-1 i padroni di casa, ancora imbattuti al “Morgagni” e che allungano a nove la striscia di risultati utili consecutivi, rimandando però questa volta l’appuntamento con la vittoria. Per la squadra di Stefano Rossini, dunque, una buona continuità di risultati dopo il primo successo interno dell’anno contro il Franciacorta e un altro punto prezioso per provare a risalire la classifica. Punto che sarebbe anche essere potuto qualcosa in più grazie a una ripresa davvero importante, con il Carpaneto che ha fabbricato diverse occasioni da gol, non riuscendo a trovare il gol della vittoria in un secondo tempo dove la squadra di Stefano Rossini ha brillato anche per condizione fisica. I primi quarantacinque minuti, invece, avevano visto far meglio il Forlì, in vantaggio al 23’ con Vesi, mentre il gol dell’1’1 della Vigor, arrivato al 55’, è stato firmato nuovamente dal difensore centrale Bini, scatenato in questo periodo dopo la doppietta di domenica scorsa contro il Franciacorta. In classifica, la compagine piacentina approda a quota quindici punti, sempre a braccetto con l’Alfonsine e raggiungendo al quint’ultimo posto la Sammaurese, mentre la zona salvezza-diretta dista 2 lunghezze. Domenica il 2019 e il girone d’andata del Carpaneto si chiuderà con il match casalingo al “San Lazzaro” contro i reggiani del Lentigione.

LA PARTITA – Il Forlì parte avanti e al 17’ ci prova con un assist di Buonocunto che però non trova compagni pronti per la deviazione. Un minuto dopo, Lassi dice no a Bonandi, mentre al 22’ il primo guizzo Vigor è a firma di Galazzi, che si invola sulla destra e serve Rivi, che in scivolata prova a graffiare ma la sua deviazione lambisce il palo. I biancorossi di casa passano in vantaggio a stretto giro di posta: sul terzo corner, al 23’ Vesi incorna e trova una parabola che termina nell’angolo opposto a quello difeso dal portiere biancazzurro.

Nella ripresa, la squadra di Rossini spinge sull’acceleratore e al 55’ pareggia i conti: un tiro di Bruno viene rimpallato in corner, poi sugli sviluppi del calcio d’angolo Bini al volo da centro area appoggia in rete per l’1-1. Lassi si ripete su Bonandi, poi è Bruno ad andare vicino due volte al colpo del ko: al 68’ l’intramontabile attaccante ospite si beve mezza difesa e costringe De Gori a una difficile parata, mentre cinque minuti dopo è un tentativo disperato di Gkertsos a sventare la minaccia. Infine, al 76’ un tiro di Buonocunto viene parato da Lassi.

FORLI’-VIGOR CARPANETO 1-1

FORLI’: De Gori, Zamagni, Vesi, Sedioli, Gkertsos, Favo (68’ Gomez), Ballardini, Pellecchia, Bonandi, Buonocunto, Zabre (68’ Albonetti). (A disposizione: Stella, Baldinini, Pastorelli, Souare, Pop, Marzocchi, Pacchioni). All.: Paci

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Barba, Bini, Mastrototaro, Brizzolara, Galazzi, Zazzi, Bruno, Abelli, Rivi (60’ Rossi). (A disposizione: Dieye, Hoxha, Marchi, Favari, Fittà, Anastasia, Piscicelli, Pontoglio). All.: Rossini S.

ARBITRO: Vacca di Saronno (assistenti Moretti di San Benedetto del Tronto e Persichini di Macerata)

RETI: 23’ Vesi (F), 56’ Bini (V)

NOTE: Spettatori 500, corner 7-4. Ammoniti Favo, Sedioli, Vesi (F), Abelli (V).

Risultati penultima giornata serie D girone D:

Crema-Alfonsine 1-1

Fanfulla-Sammaurese 3-2

Fiorenzuola-Savignanese 1-0

Forlì-Vigor Carpaneto 1-1

Lentigione-Franciacorta 2-0

Mantova-Ciliverghe 3-0

Mezzolara-Breno 0-0

Progresso-Correggese rinviata

Sasso Marconi Zola-Calvina 1-2

Classifica:

Mantova 38, Fiorenzuola 32, Mezzolara 28, Fanfulla 27, Correggese, Lentigione 26, Forlì 25, Breno, Sporting Franciacorta, Progresso 20, Calvina 18, Crema 17, Sasso Marconi Zola 16, Sammaurese, Alfonsine, Vigor Carpaneto 15, Ciliverghe 13, Savignanese 12. (Progresso e Correggese una partita in meno).