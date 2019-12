Callori (FdI) “Dalla Regione quanti fondi per sicurezza stradale nel piacentino?”

“Quante risorse siano state stanziate dalla Regione nel 2018 e nel 2019 nel territorio della provincia di Piacenza, per interventi connessi alla sicurezza stradale. Visto che diverse strade e tratti di strade risulterebbero ancora sprovvisti di dispositivi di sicurezza come guard-rail, segnaletica catarifrangente e illuminazione adeguata, con il rischio di aumentare in modo considerevole incidenti”.

Lo ha chiesto in un’interrogazione, presentata alla giunta regionale, il consigliere di Fratelli d’Italia Fabio Callori. “Una spesa – continua Callori -, quella che riguarderebbe l’illuminazione e l’installazione di guard-rail che per molti comuni della pianura alla montagna sarebbe spesso incompatibile con i bilanci delle amministrazioni”. Per questo il consigliere di Fdi chiede alla giunta come “possa intervenire a supporto dei comuni del territorio piacentino per sostenere interventi per il potenziamento della sicurezza stradale e creare percorsi alternativi ai tanti sovrappassi non conformi all’aumento del traffico e adoperarsi per potenziare i pochi dispositivi di sicurezza esistenti”.