Camion ribaltato a Dossi di Roncaglia, conducente ferito

Cede il terreno e il camion si ribalta, finendo nel fosso a lato della carreggiata.

Potrebbe essere questa la causa dell’incidente che ha visto coinvolto un camion che trasportava ghiaia a Dossi di Roncaglia (Piacenza).

Non sembrano infatti essere coinvolti altri mezzi. Secondo alcuni residenti della zona non sarebbe il primo incidente di questo tipo avvenuto in zona, dove sono presenti alcune cave.

Il conducente del mezzo, un uomo di 53 anni, è rimasto contuso nell’impatto, le sue condizioni non sono serie ma è stato ugualmente trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.

Sul posto la Polstrada, vigili del fuoco, Croce Bianca e automedica del 118.