Camminata di quartiere con Legambiente alla scoperta degli ex orti di via Campesio

Legambiente Piacenza e il Comitato Verde e Salute organizzano una “Camminata di quartiere” per scoprire i diversi angoli di visuale degli ex orti di via Campesio a Piacenza.

“Si tratta – sottolineano – di una delle ultime aree verdi rimaste che rischia di essere cementificata dalla costruzione di sette nuove palazzine pluripiano”. L’appuntamento è per sabato prossimo 7 dicembre: il punto di ritrovo, alle ore 10,30, sarà nel piccolo parcheggio nel triangolo fra via XXIV Maggio e via Guglielmo da Saliceto, vicino alla rotonda.

“Da lì, rigorosamente sul marciapiede, – spiegano i promotori – faremo il giro dell’isolato fino a via Morigi, per ritornare al punto di partenza”.