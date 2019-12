Cane antidroga nelle scuole, Tagliaferri (FdI) “Basta polemiche, il Pd stanzi più risorse per la sicurezza”

“Evidentemente chi nel PD pensa che per combattere la diffusione delle droghe nelle scuole sia sufficiente l’unità cinofila in servizio presso la Guardia di Finanza, è figlio di quella cultura anti-proibizionista tanto in voga nella sinistra e non ha nessun interesse alla salvaguardia dei nostri giovani”.

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) replica così alla dichiarazione del PD piacentino, che aveva espresso perplessità sull’utilità del cane antidroga di cui verrà dotata la Polizia Locale. “Per l’addestramento di una pattuglia interna alla municipale abbiamo dovuto attendere un finanziamento ministeriale – continua Tagliaferri -. La Regione ha un proprio capitolo di spesa dedicato alla sicurezza (che riguarda anche la Polizia Locale, che come ricordo è organizzata su base di legge regionale), ma la Giunta Bonaccini non ha mai dimostrato interesse su questo fronte, anzi ha sempre sottovalutato possibilità di intervento e lo dimostra il fatto che non sono mai state messe a bilancio risorse sufficienti se non a realizzare qualche impianto di videosorveglianza”.

“Da gennaio, con la vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna – conclude il consigliere regionale – tale fondo deve essere pesantemente aumentato per fornire alle polizie locali le dotazioni necessarie per affiancare efficacemente le forze dell’ordine nel presidio del territorio. La battaglia allo spaccio delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle scuole, sarà sicuramente una delle nostre priorità”.