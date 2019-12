Canottieri Ongina, il 2019 si chiude col sorriso: 3-1 su Modena e secondo posto in classifica

Si chiude al meglio il 2019 pallavolistico della Canottieri Ongina, a segno nell’ultimo appuntamento casalingo e dell’anno solare in serie B maschile grazie al 3-1 contro il Modena Volley, seconda squadra del club di Superlega e composta da giovani talenti.

Terza contro quarta in classifica nel girone B: le premesse di alto livello c’erano tutte e la squadra di Bartolomeo ha saputo salire in cattedra, conquistando il bottino pieno e issandosi al secondo posto in classifica, scavalcando il Gabbiano Mantova (che osservava il turno di riposo) ed entrando così in zona play off. Sabato, invece, toccherà agli stessi gialloneri piacentini osservare lo stop previsto dal calendario, anche se non è esclusa la possibilità di difendere ugualmente la prestigiosa posizione, che poi comunque verrà messa a dura prova dalla ripresa di campionato con il match casalingo contro Scanzorosciate (11 gennaio).

Tornando alla sfida contro i “baby-canarini”, la Canottieri Ongina ha saputo esercitare una pressione importante sul gioco dell’avversario, patendo solamente nella seconda frazione, vinta agevolmente da Modena. Ancora una volta, i numeri parlano di una prestazione di squadra, con quattro attaccanti in doppia cifra (con il martello Caci e l’opposto Miranda a suonare la carica con 18 e 17 punti) orchestrati in cabina di regia da Boschi. Nel complesso, la squadra di Mauro Bartolomeo ha mostrato cinismo e anche lucidità, trovando una pregevole varietà di colpi di attacco che hanno messo in difficoltà l’avversario.

CANOTTIERI ONGINA-MODENA VOLLEY 3-1 (25-16, 17-25, 25-23, 25-19)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi 10, Boschi 4, Caci 18, Fall 5, Miranda 17, Amorico 8, Cereda (L), Ferrari Ginevra, Rossi (L), Ousse, Kolev, Piazzi. N.e.: Perodi. All.: Bartolomeo

MODENA VOLLEY: Soli 5, Truocchio A. 9, Lusetti 1, Rinaldi 14, Sanguinetti 14, Sala 11, Passarella (L), Bellanova 1, Truocchio R., Negri 2. N.e.: Magnani, Tauletta. All.: Tomasini

ARBITRI: Trinchero e Vaschetto

Risultati nona giornata d’andata serie B maschile girone B:

Robosystem Concorezzo-Acl Busseto 3-1

Stadium Mirandola-Scanzorosciate 3-0

Canottieri Ongina-Modena Volley 3-1

Moma Anderlini Modena-Viadana Volley 3-1

Valtrompia Volley-Il Viaggiator Goloso 3-0

Mgr Grassobbio-AMA San Martino 3-1

Riposa: Gabbiano Mantova

Classifica: Robosystem Concorezzo 24, Canottieri Ongina 20, Gabbiano Mantova 18, Moma Anderlini Modena 17, Stadium Mirandola, Modena Volley 16, Acl Busseto, Scanzorosciate, Viadana Volley 11, Valtrompia Volley 8, Mgr Grassobbio 7, Ama San Martino 3, Il Viaggiator Goloso 0.

Nelle foto di Andrea Scrollavezza, la Canottieri Ongina protagonista contro il Modena Volley