Canottieri Ongina vince in rimonta contro Ama San Martino

Rimonta vincente per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile di volley festeggia la sesta vittoria stagionale in otto partite grazie al 3-2 a San Martino in Rio (Reggio Emilia) contro l’AMA di Pupo Dall’Olio.

Sotto 2-0, la squadra di Mauro Bartolomeo è riuscita a reagire, raddrizzando un sabato storto e riuscendo ad agguantare il tie break, il primo della stagione, spuntandola di misura 14-16 dopo aver condotto di tre lunghezze (9-12).

La prima metà del match ha visto i gialloneri piacentini subire l’aggressività dei padroni di casa, soprattutto tra battuta e muro, mentre al contempo qualche errore di troppo nella metà campo ospite non ha aiutato a tenere il match in equilibrio. Sotto 2-0, Bartolomeo ha cambiato una pedina nel 6+1 titolare (dentro Kolev per Boschi in cabina di regia) e nel complesso la squadra ha reagito, crescendo in vari fondamentali e contenendo il numero di errori, aspetto che invece ha penalizzato i reggiani nella seconda parte del match.

Quattro le doppie cifre raggiunte dagli attaccanti della Canottieri Ongina: al centro Beppe De Biasi ha chiuso con 15 punti, pressoché infermabile in attacco (11 su 13) e autore di 3 muri. Cinque, invece, sono i block vincenti di Bara Fall, a segno 12 volte nel complesso. In posto quattro, 18 punti per Sandro Caci e 11 per Nicola Amorico, solido anche in ricezione.

In classifica, la squadra del presidente Fausto Colombi ha difeso il terzo posto salendo a quota 17 punti, a -1 dal Mantova secondo (ko a Busseto) e con un punto di vantaggio su Modena Volley, prossimo avversario sabato alle 18 a Monticelli.

AMA SAN MARTINO-CANOTTIERI ONGINA 2-3 (25-18, 25-17, 17-25, 22-25, 14-16)

AMA SAN MARTINO: Brizzi 10, Soprani 4, Nicolini 5, Reyes 22, Caciagli 11, Benincasa 17, Bonfiglioli (L), Caffagni, Perrella, Mazzali, Santini. N.e.. Gozzi, Gialdi, Fregni. All.: Dall’Olio

CANOTTIERI ONGINA: Amorico 11, De Biasi 15, Boschi 1, Caci 18, Fall 12, Miranda 9, Cereda (L), Ferrari Ginevra , Kolev 1, Piazzi. N.e.: Rossi (L), Perodi, Ousse. All.: Bartolomeo

ARBITRI: Valletta e Forte

Risultati ottava giornata serie B maschile girone B:

Acl Busseto Volley-Gabbiano Mantova 3-1

Scanzorosciate-Robosystem Concorezzo 3-2

Modena Volley-Stadium Mirandola 3-1

Il Viaggiator Goloso-Moma Anderlini Modena 0-3

Viadana Volley-Mgr Grassobbio 3-1

AMA San Martino-Canottieri Ongina 2-3

Riposa: Valtrompia Volley

Classifica: Robosystem Concorezzo 21, Gabbiano Mantova 18, Canottieri Ongina 17, Modena Volley 16, Moma Anderlini Modena 14, Stadium Mirandola 13, Scanzorosciate, Acl Busseto Volley, Viadana Volley 11, Valtrompia Volley 5, Mgr Grassobbio 4, AMA San Martino 3, Il Viaggiator Goloso 0.

Nelle foto di Andrea Scrollavezza, la Canottieri Ongina protagonista a San Martino in Rio