Capodanno, in centro storico niente botti e bevande in vetro

Si rinnova, in vista delle celebrazioni di Capodanno, il consueto appello che l’Amministrazione comunale rivolge alla cittadinanza, affinchè si osservino le regole di convivenza civile e si evitino comportamenti che possono provocare danni o mettere a repentaglio l’incolumità di persone e animali.

In particolare, il vice sindaco Elena Baio rimarca “l’importanza di festeggiare sempre nel rispetto del diritto altrui alla sicurezza e alla quiete, con particolare sensibilità nei confronti delle persone anziane e dei bambini, senza dimenticare gli amici a quattro zampe che, a seguito del forte rumore provocato da botti e petardi, possono subire traumi o essere indotti ad allontanarsi da casa, con il pericolo di smarrirsi. Sono certa – aggiunge – che per tutti sia condivisibile l’attenzione a non provocare situazioni di disagio, che renderebbero poco gradevole un’occasione da vivere invece con entusiasmo e coinvolgimento”.

A questo proposito, è stata pubblicata oggi l’ordinanza che vieta in tutto il centro storico, dalle ore 20 di martedì 31 dicembre alle ore 2 di mercoledì 1° gennaio 2020, l’utilizzo di spray urticanti nonché l’esplosione di botti, petardi e altri artifici pirotecnici che possono causare detonazioni o rumori di forte intensità.

Negli stessi orari sarà in vigore il divieto di somministrazione, consumo, vendita e detenzione nel centro storico di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e metallici, con obbligo – per gli organizzatori della festa di Capodanno in piazza Cavalli e per gli esercenti del centro storico – di somministrazione e/o la vendita delle bevande e degli alimenti in contenitori di carta o plastica. La violazione del provvedimento comporta la sanzione amministrativa di 500 euro, con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di 333,33 euro.