Cappucciati (Lega): “In Regione per portare la mia esperienza in sanità”

“Auguro a tutti i cittadini che, come me, vogliono cambiare la nostra Regione, un buon 2020 nella speranza del cambiamento”.

Così in una nota Lorella Cappucciati, consigliere comunale Lega Piacenza e candidata al Consiglio regionale. “Dopo anni di amministrazione Pd – afferma – è giunto il momento di dare un segnale anche a questa Regione e garantire anche alle prossime generazioni un futuro più sicuro e all’altezza delle nostre aspettative. La mia intenzione è quello di portare l’esperienza acquisita in questi anni da consigliere comunale e il mio impegno professionale nel mondo della sanità fino in Regione Emilia-Romagna e rappresentare al meglio il Comune di Piacenza e la sua splendida provincia”.

“Ci aspettano – conclude – numerose battaglie per difendere il nostro territorio e far tornare a risplendere questa meravigliosa terra.”