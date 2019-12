Carabinieri, più di 80 persone controllate tra venerdì e sabato. Droga sequestrata e due patenti ritirate

Due automobilisti denunciati perché guidavano ubriachi; sette persone trovate in possesso di stupefacenti e segnalati quali assuntori; uno straniero trovato senza permesso di soggiorno e sorpreso a fumare uno spinello; un altro punito perchè stava violando gli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria: è il bilancio dei servizi di controllo del territorio svolti tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre dai Carabinieri della Compagnia di Piacenza nell’ambito della campagna di prevenzione delle “stragi del sabato sera” e della prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti.

Circa 30 i militari impiegati, insieme alle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia per garantire un pronto intervento, oltre che una pattuglia di personale in abiti civili. Numerosi sono stati i mezzi controllati e più di 80 le persone controllate: “per favore può soffiare qui?”, questa la frase ripetuta molte volte agli automobilisti che sono stati fermati e controllati. “Ai guidatori fermati con un tasso dubbioso o superiore a quello consentito, mediante l’utilizzo dell’etilometro, veniva chiesto di fare un secondo controllo, così come prevede la normativa, al fine di avere la piena certezza del loro stato” – spiega l’Arma . Due di loro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: un 33enne, nato a Palermo e residente in provincia di Piacenza, era alla guida con un tasso alcolico di 1,51 grammi per litro; quindi un 46enne, nato in Macedonia residente in città, fermato alla guida con un tasso alcolico di 2,11 grammi per litro. Ad entrambi è stata subito ritirata la patente di guida ed i veicoli che avevano in uso posti sotto fermo amministrativo.

Un 32enne nato in Marocco è stato poi denunciato per evasione: Durante il controllo, eseguito presso la sua dimora, non è stato trovato, violando quindi gli obblighi che gli erano stati imposti dall’Autorità Giudiziaria. Un altro straniero di 34 anni, nato in Marocco e in Italia senza fissa dimora, è stato fermato e controllato in centro: era sprovvisto del permesso di soggiorno ed aveva addosso uno spinello. E’ stato quindi segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Stessa sorte è toccata ad altri cinque stranieri, tra i 18 e i 46 anni, e a due piacentini poco più che ventenni: controllati nei pressi di bar, luoghi d’incontro e locali notturni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 5 grammi di hashish, circa 4 grammi di marijuana, 4 spinelli e 2 pastiglie di benzodiazepine.

“L’attenzione dei Carabinieri di Piacenza anche nei prossimi weekend rimarrà alta e costante sull’intera provincia” – fanno sapere dal Comando provinciale -. Continueranno con assiduità ad essere programmati i servizi di prevenzione e contrasto, affiancando ad una capillare perlustrazione del territorio una continua e attenta attività info-investigativa”.