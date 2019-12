Incidente ferroviario alle porte della stazione di Piacenza, circolazione sospesa tra Piacenza e Codogno.

E’ accaduto poco dopo le 16 di martedì 10 dicembre, praticamente all’imbocco del ponte sul Po: secondo le prime informazioni il carro ferroviario di un treno merci, che viaggiava in direzione Milano, sarebbe parzialmente uscito dai binari nella curva in prossimità dell’ingresso del ponte andando ad urtare la carrozza di un convoglio regionale diretto a Piacenza. Il carrello ha perso due assi, abbattendo poi un sostegno di metallo della rete ferroviaria.

Foto 2 di 2



Grande spavento, anche se fortunatamente non vi sarebbero feriti gravi, per i passeggeri a bordo del treno, rimasto però bloccato sui binari: il traffico sulla linea è sospeso. Sul posto i soccorsi con i sanitari del 118, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza e l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco, il personale della Polfer e i carabinieri. Chiuso al momento anche il sottopassaggio di via Nino Bixio, dove è intervenuta la polizia municipale, per alcuni detriti precipitati dopo l’incidente.

“Una vettura del treno regionale 2281 di Trenitalia, ferma al segnale di ingresso della stazione, ha riportato lievi danni che non ne compromettono l’operatività. Nessun viaggiatore presente a bordo del treno risulta ferito – fa sapere Trenitalia in una nota ufficiale -. Le cause del guasto sono in corso di accertamento. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso.

IL TRAFFICO IN TEMPO REALE

IN AGGIORNAMENTO

INCIDENTE, TAGLIAFERRI INTERROGA LA GIUNTA SU CAUSE E MANUTENZIONE – Il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri, del Gruppo Fratelli d’Italia, è intervenuto interrogando la Giunta regionale riguardo l’incidente che nel pomeriggio di martedì 10 dicembre ha coinvolto, alle porte della stazione di Piacenza, un treno merci e il regionale 2281 di Trenitalia (Milano-Bologna) con circa duecento persone a bordo.

“Fortunatamente non c’è stato nessun ferito – ha dichiarato Tagliaferri – ma l’urto tra i due convogli ha comunque causato la sospensione del traffico e conseguenti disagi sulla linea convenzionale Milano-Piacenza-Bologna. Ho quindi chiesto alla Giunta Bonaccini se sono già state individuate le cause del deragliamento del vagone e a quando risalgono gli ultimi controlli eseguiti sulla linea, nonchè lo stato manutentivo dei due convogli, con particolare riguardo a quello merci”.