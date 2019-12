Castellarquato si trasforma nel paese del Natale con Winterland, evento in programma domenica 8 dicembre dalle 10 alle 19.

Una giornata incantata, fatta di luci, profumi, sapori e colori lungo le vie del borgo medioevale con mercatini natalizi, presepi, mostre e alberi di Natale per scoprire ed acquistare oggetti d’artigianato, decorazioni, leccornie, prodotti tipici e idee regalo. Nel Palazzo del Podestà, in Piazza Municipio, sarà possibile ammirare la tradizionale mostra di presepi: “Presepi del Mondo”. All’Enoteca Comunale in Piazza Municipio sarà invece possibile assaggiare una selezione di spumanti piacentini nella degustazione “Bollicine Experience”, accompagnata da prodotti tipici. Alle ore 16.30 partirà la visita guidata alla Rocca Viscontea “Christmas in love”, dedicata alle coppie “consolidate” e a quelle appena formate grazie alla app Muzing.

Costo della manifestazione a persona: Ingresso gratuito al borgo. Ingresso alla Rocca Viscontea: intero 5,00 €, ridotto 4,00 €. Visita guidata Christmas in love: € 7,00

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni: Info: IAT Castell’Arquato Tel: 0523 803215, mail: iatcastellarquato@gmail.com – www.castellarquatoturismo.it