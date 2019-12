Gruppo Piacentino

Rotary Piacenza – Cena auguri con MusicAlia

Lunedì 16 dicembre il Rotary Piacenza si è ritrovato al Collegio Alberoni per la tradizionale Cena degli Auguri. Prima dell’inizio della conviviale, i soci e gli ospiti, hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata alla biblioteca monumentale nonchè alla collezione alberoniana dove trova collocazione, nell’appartamento riservato al cardinale Alberoni, il celeberrimo capolavoro Ecce Homo di Antonello da Messina. L’aperitivo nella maestosa Sala degli Arazzi ha aperto la serata accompagnata poi da un toccante concerto dell’orchestra MusicAlia, composta in parte da ragazzi con disabilità.

L’APS MusicAlia è uno dei Centri che in Italia applicano le Metodologie Esagramma, l’unico a Piacenza di questo tipo. Da 9 anni, con risultati eccellenti, offre a ragazzi con patologie di autismo, ritardo mentale, disabilità fisiche e psichiche, l’opportunità straordinaria di suonare diversi strumenti affiancati da musicisti professionisti, formati presso il Centro Esagramma di Milano. Sono circa 15, gli educatori/musicisti che , come volontari, assicurano continuità al progetto; tra loro la Presidente dell’ASP Cecilia Pronti e i conduttori Alessandra Capelli e Franco Marzaroli, che, oltre a dirigere la compagine orchestrale, si occupano di trascrizioni e adattamenti mirati di brani del repertorio classico colto. I vantaggi del percorso di musicoterapia orchestrale sono molteplici. In questi anni i ragazzi che lo hanno seguito, una ventina attualmente, hanno raggiunto conquiste incredibili dal punto di vista riabilitativo, della relazione e della gestione delle emozioni.

Lo ha dimostrato senza alcun dubbio anche l’esibizione proposta presso la Galleria Alberoni durante la Cena degli Auguri firmata Rotary Piacenza. Il club guidato dal Presidente Pietro Coppelli non si è limitato a donare una cifra in denaro come service per contribuire a sostenere le spese del progetto, ma ha scelto di presentare ai soci il valore di questa opportunità invitando l’Orchestra MusicAlia ad esibirsi in una delle serate più importanti dell’anno rotariano, ricevendo gli auguri e i saluti di Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio.

Un concerto vero e proprio, con livelli artistici degni dei migliori professionisti, ma anche con qualcosa di più. Chi ha seguito le esibizioni di questa compagine, tra le altre, nel 2018, quella presso la Sala dei Teatini, ha potuto cogliere l’energia positiva che emerge da questo gruppo, una magia che nasce dalla passione per la musica, dalla voglia di mettersi in gioco, ciascuno per come può, e dall’affetto sincero che unisce i componenti di questa avventura. Un progetto da sostenere, come sta facendo il Rotary Piacenza; eccellenza e vanto per la nostra comunità.

Nel corso della serata rotariana, incorniciata dai più importanti arazzi d’Italia, non sono mancati momenti istituzionali come la consegna dell’Attestato Presidenziale 2018-1019 e la proiezione di un video-racconto di quanto fatto sino ad oggi . La conviviale degli auguri è stata l’occasione per condividere il messaggio di amicizia rotariano suggellato anche dalla consegna di dono natalizio, omaggio della moglie del presidente Coppelli alle signore presenti.