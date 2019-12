Chirurgia di parete addominale, convegno il 16 dicembre

La chirurgia di parete addominale, un caso ancora aperto? A questo interessante tema è dedicato un importante il congresso regionale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani, in programma a Piacenza lunedì 16 dicembre nella Sala conferenze Ausl di via Anguissola.

L’evento scientifico porterà a Piacenza un centinaio di professionisti sanitari da tutta l’Emilia Romagna e durerà per tutta la giornata, come da programma allegato.

“I difetti della parete addominale – evidenzia Patrizio Capelli, direttore del Dipartimento di Chirurgie della Ausl di Piacenza e coordinatore regionale ACOI – rappresentano ancora un’intrigante sfida per il chirurgo esperto e una palestra di grande interesse per i giovani in formazione. Le nuove tecnologie e l’ampia scelta dei materiali offrono straordinarie opportunità terapeutiche, ma nello stesso tempo inducono a una certa “confusione”. Quali sono attualmente i capisaldi di questa chirurgia? Quali le novità più importanti e quali prospettive? Ci aspetta una giornata di discussione e confronto fra giovani ed esperti, senza tralasciare la preoccupazione per il presente ed il futuro di questa professione che rimane ancora una delle più affascinanti e coinvolgenti”.