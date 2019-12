VO2 Team Pink protagonista sabato scorso a Bologna nella “Festa delle Stelle”, la kermesse di fine stagione organizzata come da tradizione dal comitato regionale Emilia-Romagna della Federciclismo presieduto da Giorgio Dattaro.

Tra i premiati, infatti, spiccano diverse “panterine”, protagoniste nel 2019 in sella che, per il movimento regionale, ha fruttato 2 titoli mondiali e 19 maglie tricolori in un movimento che conta 180 società e 7133 tesserati.

La giornata – con la presenza del vicepresidente federale vicario della Fci Daniela Isetti – ha visto la consegna dei riconoscimenti a diverse atlete del sodalizio piacentino presieduto da Gian Luca Andrina. In particolare, la Junior ravennate Sofia Collinelli è stata premiata come campionessa del mondo ed europea di categoria su pista nella specialità dell’Inseguimento a squadre. Inoltre, tra le Allieve erano previsti i premi per Elisa Incerti, Silvia Bortolotti e Martina Sanfilippo per l’oro italiano nel quartetto, con la Bortolotti premiata anche per il titolo tricolore di categoria nell’Omnium Endurance.