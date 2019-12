Pioggia di premi per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, protagonista nelle cerimonie dei comitati provinciali Federciclismo di Brescia e Piacenza.

Sul primo versante, la ciliegina sulla torta è stata la consegna della prestigiosa “Leonessa d’oro” a Laura Otelli, con il premio che viene assegnato a “chi si è distinto per impegno e risultati sportivi e umani nel movimento ciclistico bresciano”. Laura succede nell’albo d’oro al papà Giancarlo, vincitore nel 2018 e scomparso lo scorso 2 gennaio, ottenendo il riconoscimento dalla Federciclismo bresciana presieduta da Gianni Pozzani per “aver raccolto il testimone di Giancarlo sia in azienda sia nello sport, facendosi in quattro tra gare, organizzazioni e presenze al fianco degli atleti”. “La dedica – le parole di Laura Otelli – è per mio papà: credo questo premio sia suo, perché tutto quello che sono me lo ha trasmesso lui”.

Nel corso delle corpose premiazioni (che hanno interessato 129 riconoscimenti agli atleti e 23 società premiate) c’è stato spazio anche per altri premi per il sodalizio bresciano. Tra i Giovanissimi, riflettori puntati su Jessica Nanovschei (G1), Irene Pancheri (G3) e Desirée Bani (G6), campionesse provinciali su strada (le prime due anche Mini sprint), mentre Gabriele Raccagni è stato premiato come campione provinciale su strada Allievi. Doppio riconoscimento negli Juniores, con Matteo Tarolla campione studentesco e Andrea Piras “re” a cronometro. A livello di società, terzo posto negli Esordienti primo anno, secondo negli Esordienti secondo anno e primo per le formazioni Allievi e Juniores.

A Piacenza, invece, doppio riconoscimento per gli atleti del Cadeo Carpaneto: l’Esordiente ligure Irma Siri è stata premiata per la medaglia d’argento ai tricolori su strada nei primi anni a Chianciano Terme, mentre il G1 Mattia Vincenti è risultato secondo di categoria nel premio “Studio e Bici”. Nello scorso week end, inoltre, nel ciclocross la stessa Siri è giunta sesta in gara nelle Esordienti a Faè di Oderzo (“Ciclocross del Ponte”), con la compagna di squadra Marisol Dalla Pietà nona.

Nelle foto Rodella, le premiazioni bresciane con i riconoscimenti a Raccagni, Piras, Tarolla e Laura Otelli; nella foto Botti, le premiazioni femminili a Piacenza con Irma Siri (Cadeo Carpaneto) – prima atleta a destra