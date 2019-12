Circo in città, gli animalisti scrivono al sindaco “Eseguire controlli prima di dare l’ok”

Gli animalisti scrivono al sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, per chiedere che vengano eseguiti controlli previsti dalla legge prima di autorizzare spettacoli del circo.

A fornire l’occasione dell’intervento è proprio l’arrivo di un circo in città, atteso dal 20 dicembre. “Durante l’anno si ripete con regolarità l’accoglimento sul suolo di molti Comuni di circhi, tra le cui principali attrattive vi sono i “numeri” eseguiti da svariati animali, in gran parte esotici” – scrive nella lettera inviata in redazione Paola Re, consigliera e delegata del Movimento Antispecista.

“Desideriamo fare presente che persino autorevoli interventi ministeriali e proposte di legge giacenti in Parlamento esprimono chiara contrarietà alla detenzione di animali nelle strutture circensi”. “Chiediamo – scrivono al sindaco – che il Vostro Comune, tenendo conto che il benessere degli animali ha la priorità su ogni altra considerazione, e in particolare per le specie esotiche non può coniugarsi con la detenzione in un circo, subordini il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento a un accurato accertamento preventivo dei requisiti previsti dalle normative vigenti, al fine di impedire eventuali abusi o dichiarazioni mendaci, che crediamo essere purtroppo assai frequenti”.