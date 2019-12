Come rendere lo sguardo perfetto: il trucco permanente

E’ possibile rendere lo sguardo perfetto? Certo, grazie al trucco permanente avere un viso e uno sguardo sempre al top è possibile e dura anche a lungo. Scopriamo cosa permette di fare questa tecnica estetica che è sempre più diffusa e richiesta.

Sguardo sempre al top con il trucco permanente

Il trucco permanente è un trattamento estetico molto apprezzato e richiesto e sono in tantissime a scegliere di eseguirlo per non pensare al make-up per periodi anche abbastanza lunghi.

Negli ultimi anni la tecnica si è anche perfezionata e ha raggiunto livelli qualitativi altissimi, sia nella resa estetica che nella durata.

Intervenire con un tatuaggio mirato per illuminare lo sguardo e renderlo più intenso oggi è molto semplice, e si può scegliere di tracciare una linea di eyeliner, oppure di rendere le sopracciglia impeccabili, o ancora di stendere un velo di ombretto per avere un trucco sempre a posto in ogni momento.

Sono proprio questi gli interventi mirati per avere uno sguardo ancora più affascinante e una volta eseguito il trucco permanente sarà possibile presentarsi ovunque con la certezza di avere un aspetto assolutamente curato.

Trucco dalla tenuta perfetta e durevole a lungo

Con il trucco permanente è quindi facile avere uno sguardo sempre definito e un make up impeccabile, che resiste all’acqua e al caldo assicurando una tenuta perfetta in ogni frangente.

Con il tatuaggio occhi questa zona viene curata e migliorata al massimo e viene anche eliminato qualsiasi difetto presente, che può essere una cicatrice o una imperfezione.

Realizzare trucco permanente volto a valorizzare lo sguardo e intensificarlo vuol dire intervenire sulle aree fondamentali che sono gli occhi, le ciglia e le sopracciglia.

Per quanto riguarda gli occhi è possibile valorizzarli eseguendo l’eyeliner ed evitando di perdere tempo ogni giorno rischiando anche di farla male per la fretta.

Con questa tecnica è anche possibile eliminare un occhio cadente verso il basso, il che significa liberarsi di un difetto fisico.

Le ciglia possono essere infoltite e farle apparire vere sempre grazie alla tecnica del trucco permanente. Anche le sopracciglia, che giocano un ruolo fondamentale nella profondità dello sguardo, possono essere modificate in maniera tale da valorizzare il viso.

Le più gettonate sono le sopracciglia ad ali di gabbiano, adatte a tutti, oppure folte, che al momento sono un vero e proprio trend.

Come funziona il trucco permanente

Il trucco permanente per rendere perfetto lo sguardo come le sopracciglia ad ali di gabbiano , prevede l’inserimento di pigmenti colorati negli strati superficiali della pelle. Si tratta di pigmenti bioriassorbibili e ipoallergenici, innocui per l’organismo e che vengono espulsi tramite il normale ricambio cellulare.

I pigmenti vengono introdotti tramite il dermografo, uno strumento munito di micro aghi e manipolato dal professionista che deve essere piuttosto abile ed esperto.

Il trattamento è poco invasivo e i tempi di guarigione sono rapidi, occorrono infatti pochi giorni per liberarsi del gonfiore o del leggero rossore che può causare.

Grazie ai ritocchi periodici è possibile prolungare la durata del trattamento e godere a lungo dei benefici del trucco permanente.