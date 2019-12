Con l’auto sperona la gazzella dei carabinieri, due militari in ospedale

Non erano ancora le 13 di martedì 10 dicembre, quando una gazzella dei carabinieri del Norm di Piacenza è stata speronata da una Fiat Punto in Strada Valnure.

I militari, in quel momento impegnati in un posto di controllo nei pressi della rotatoria di San Bonico, si trovavano a bordo della Fiat Bravo. L’impatto è stato inevitabile e la forza dell’urto è stato tale da impedire ai due carabinieri di poter uscire dall’auto di servizio.

Sul posto immediati i soccorsi. I primi ad intervenire i vigili del fuoco che in pochi istanti sono riusciti a scardinare le portiere andando così a liberare i due carabinieri rimasti feriti. Nel frattempo sono arrivati anche i sanitari con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte dell’Olio.

I due carabinieri sono quindi stati condotti al pronto soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza per le cure del caso: le loro condizioni, seppur serie, non desterebbero preoccupazione. Illeso invece il conducente della Fiat Punto.

Sul luogo del sinistro sono accorse anche altre pattuglie dell’Arma per prestare soccorso ai colleghi. Gli agenti della Polizia Locale di Piacenza sono giunti per effettuare i rilievi di legge e per dirigere il traffico. Lunghe code si sono formate a causa dell’interruzione temporanea dell’intero tratto di strada, operazione necessaria sia per agevolare le operazioni di soccorso che per il ripristino della sede stradale.