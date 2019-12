Concluso il corso per badanti di Assindatcolf

ASSINDATCOLF PIACENZA: TERMINATO IL CORSO PER BADANTI

Grande riscontro di partecipazione. Consegnati i diplomi di frequenza

Presso la sede di Assindatcolf Piacenza e dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Piazza della Prefettura) si è tenuta una riunione nel corso della quale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a coloro che hanno frequentato il Corso formativo per “Assistente alla persona anziana o a ridotta autonomia” che si è da poco concluso.

Il Corso, gratuito, è stato organizzato dalla sezione locale di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente alla Confedilizia, ed ha avuto un grande riscontro di partecipazione (le richieste di iscrizione sono state infatti superiori ai posti disponibili).

Prima della cerimonia di consegna degli attestati hanno parlato ai corsisti presenti, ringraziandoli per l’impegno profuso, il Presidente della Confedilizia di Piacenza Antonino Coppolino, il Referente di Assindatcolf Piacenza Maurizio Mazzoni e il Responsabile organizzativo del Corso Danilo Anelli.

Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione Lorenzo Calamari, Cristina Cojocaru, Giuseppina Cornilli, Aida Irlanda Cruz Sisalima, Idajete Dedej, Helena Gasic, Fabiana Genovese, Cinzia Gusti, Maria Angela Illari, Jamila Jnaini, Monia Merli, Margot Elizabeth Noboa Jaime, Rosa Salome Riofrio Espejo, Rosa Ruiz, Maria Rosa Saccardi, Maria Celia Sanchez Noyola, Graciela Piedad Sanchez Sinchire, Stela Tanase, Simona Veronesi e Eulalia Emperatriz Zuleta Armijos.

Al Corso hanno svolto qualificate e interessanti relazioni sulle diverse materie (inerenti il rapporto di lavoro domestico, la preparazione dei pasti, le modalità di assistenza, mobilitazione della persona assistita e interazione con la stessa e la sua famiglia), alternandosi nelle 16 lezioni che si sono tenute parte nella sede di Confedilizia e parte presso l’Accademia della cucina piacentina e presso la Casa di riposo per anziani S.Giuseppe: Pietro Auditore, Pierangelo Benzi, Elisa Bisagni, Claudio Boriotti, Ermanno Braghi, Cristina Clerici, Attilio Co’, Ada Cremonesi, Francesca Farina, Daniela Ferrari, Paolo Fumi, Silvia Gazzola, Homer Lezaka, Arianna Longhi, Giorgia Maio, Francesca Messeni, Carlo Mistraletti Della Lucia, Ettorina Modenesi e Alberto Paganuzzi.

Per informazioni sulle attività di Assindatcolf rivolgersi presso la sede di Piacenza in Via del Tempio 27-29 (Piazza della Prefettura). Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273; e-mail: assindatcolf@confediliziapiacenza.it).