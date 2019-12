Concorso unico per agenti polizia locale, il Sulpl organizza corso di formazione

Per la prima volta è stato indetto dalla Regione Emilia-Romagna un concorso unico per l’assunzione di 138 agenti di Polizia Locale, che dopo il periodo di formazione prenderanno servizio in 20 Amministrazioni locali tra Comuni, Unioni di Comuni e Province dell’Emilia-Romagna.

La scadenza del bando è fissata per le ore 13 del 20 gennaio 2020. Il Sulpl, in quanto sindacato di categoria, organizza un corso nozionistico di preparazione al concorso, con qualificati professionisti del settore. Aperto a tutti e della durata di un mese (dal 15 gennaio al 14 febbraio 2020), con incontri tre volte a settimana nelle ore serali nella sala comunale in via Taverna 39 a Piacenza, il corso mette a disposizione 50 posti.

Per informazioni e costi è possibile contattare il Segretario Regionale Agg. Miriam Palumbo (320 4678205 – piacenza@sulpl.it)