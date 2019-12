Contro il Sudtirol partita chiave per il Piacenza DIRETTA (ore 15,15)

SUDTIROL – PIACENZA 0-0 (in campo alle 15,15)

LA DIRETTA

LA CRONACA

E’ una gara che può dire molto sul futuro del Piacenza quella che vedrà i biancorossi scendere in campo a Bolzano contro il SudTirol.

Tra i convocati naturalmente non c’è Daniele Cacia che ha rescisso il contratto con la società biancorossa.

Il ritorno alla vittoria con il rotondo successo sul Rimini (ottavo risultato utile consecutivo), anche al netto di una gara sicuramente non brillantissima, ha dato morale per affrontare il finale d’anno.

“Abbiamo l’obbligo di giocare al meglio queste ultime tre partite dell’anno – le parole del mister Arnaldo Franzini – domenica incontreremo una squadra che viene ritenuta una delle sorprese del campionato ma che, in realtà, sono già diversi anni che sta facendo bene. Mi aspetto quindi una gara simile a quella di Reggio Emilia, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Solo dopo la partita con il Sudtirol penseremo alla Coppa Italia, manifestazione che ci interessa moltissimo”.

Franzini, che può contare sulla rosa al completo, dovrebbe accantonare il 4-4-2 visto contro il Rimini per il ritorno al 3-5-2, con Sestu a sostegno di Paponi in avanti.

Arriva da una vittoria anche il Sudtirol di Stefano Vecchi, che domenica ha avuto la meglio del Ravenna tornando al successo dopo il doppio ko consecutivo contro Triestina e Vicenza. Una squadra attualmente al quarto posto a braccetto con la Reggiana a quota 35 punti, quattro in più del Piacenza, che in caso di successo potrebbe accorciare in classifica. Vecchi dovrà fare a meno di Hannes Fink e Marco Crocchianti, mentre Vinetot è sulla via del recupero, ma potrà contare sulla vena realizzativa dell’ex Morosini (9 centri per lui finora) e di Mazzocchi (a quota 8 reti). Altro ex di giornata è Niccolò Romero, in biancorosso per due anni.

(foto da Facebook del Fc Sudtirol e del Piacenza Calciol)