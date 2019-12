Controlli sulle strade, giro di vite dei carabinieri a fine anno

In vista della fine dell’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza intensificheranno i controlli su tutto il territorio provinciale.

Ogni giorno, sino a martedì prossimo, oltre 40 pattuglie dell’Arma, circa 90 carabinieri, perlustreranno la città e tutto il territorio effettuando numerosi posti di blocco in tutte le principali arterie della Provincia. “La finalità – spiega l’Arma – è sì preventiva, al fine di sensibilizzare gli automobilisti sulle norme di sicurezza nel mettersi alla guida, ma anche repressiva. Verranno monitorati soprattutto quei comportamenti dei conducenti prima di mettersi alla guida e mentre si conduce un’auto. Lotta alla guida pericolosa o con l’uso del cellulare; ma anche, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Un occhio particolare sarà dato alle revisioni dei veicoli, alle coperture assicurative e all’uso delle cinture di sicurezza”.

Si tratterà dunque di un ulteriore intensificazione dei controlli svolti quotidianamente dai Carabinieri. Scenderanno in campo i militari di tutte le Compagnie del Comando Provinciale di Piacenza. Come detto saranno piazzate nei punti nevralgici del territorio pattuglie di tutte le Stazioni, ma anche le autoradio di tutti i Nuclei Radiomobili ed alcune autovetture con personale in abiti civili.

“Quando ci si mette alla guida dei veicoli con lo stato alterato, sia da alcool o da stupefacenti, oltre a mettere a rischio la propria incolumità si “gioca” anche con quella degli altri – sottolineano dal Comando Provinciale -. Per questo i controlli sulla circolazione stradale, oltre ad accertare chi percorre le nostre strade per dissuadere eventuali malintenzionati a commettere crimini contro il patrimonio, sono anche finalizzati affinché gli utenti della strada possano viaggiare, camminare, passeggiare senza pericolo alcuno, senza esporre ad inammissibili rischi la propria salute e quella di altri incolpevoli. L’usuale impegno dei Carabinieri continuerà senza soluzione di continuità, dato che la festività si profila oramai alle porte“.