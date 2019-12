Coppa Italia, al Garilli arriva la Juve Under 23: in palio la semifinale

Impegno di Coppa Italia per il Piacenza, reduce dal bel successo in campionato a domicilio del Sudtirol: i biancorossi si giocano al Garilli in gara secca (supplementari e rigori in caso di parità) il passaggio in semifinale contro la Juventus Under 23 (fischio d’inizio ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

La vittoria di Bolzano, la seconda consecutiva dopo quella contro il Rimini, ha portato sicuramente morale alla truppa di Franzini, visto il valore dell’avversario e l’ottima prova fornita. La Coppa, poi, sta diventando un obiettivo tutt’altro che da trascurare, considerando che in caso di vittoria consentirebbe di entrare direttamente nella fase nazionale dei playoff saltando i primi due turni, e lo stesso tecnico non ha nascosto che la manifestazione “interessa moltissimo”.

In attesa di capire cosa succederà domenica – con lo sciopero annunciato dalla Lega Pro e l’incontro in programma mercoledì con il Ministro, il cui esito potrebbe far rientrare la protesta – è probabile che il mister di Vernasca opterà per il turnover, come già accaduto nei precedenti turni di Coppa: spazio dunque dal primo minuto a chi fin qui ha giocato di meno. A cambiare dovrebbe essere sopratutto la mediana, con gli ingressi di Cattaneo, Giandonato e Nicco; tornerà nel reparto difensivo (privo dello squalificato Borri) Della Latta, in avanti maglia da titolare per Sylla.

Non sta attraversando un periodo particolarmente positivo la Juventus Under 23: i giovani bianconeri stazionano a metà classifica nel Girone A con 23 punti e sono reduci da sette partite consecutive senza vittoria: nell’ultimo turno la squadra guidata in panchina da Fabio Pecchia ha impattato 1-1 sul campo dell’Olbia.

Chi passa il turno accede alla semifinale (previste in questo caso andata e ritorno) contro la vincente di Vicenza-FeralpiSalò.