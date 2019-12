Corbari regala l’ultimo sorriso del 2019 al Fiorenzuola contro la Savignanese (1-0)

U.S. Fiorenzuola vs A.S.D. Savignanese 1-0

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello A.; Bruzzone; Cavalli; Tognoni (78’ Pozzebon); Tunesi (57’ Amore); Piraccini (87’ Colantonio); Boilini (65’ Arrondini); Corbari (74’ Guerrini). All. Tabbiani. A disposizione: D’Apolito; Carrara; Vago; Zaccariello G.

A.S.D. Savignanese: Mordenti; Guidi (78’ Jassey); Cola; Gabrielli; Tamagnini; Longobardi C.; Cristiani (83’ Turci); Giacobbi; Manuzzi F.; Spighi; Manuzzi R.(52’ Brighi) . All. Farneti.

Arbitro: Frosi di Treviglio. Assistenti: Marrazzo e Morotti.

Reti: 64’ Corbari (F)

Note: Recupero 0’ e 4’

Ammoniti: Corbari (F)

E’ una partenza sprint quella del Fiorenzuola, che già da calcio d’inizio sventaglia sulla destra per l’incursione di Olivera, velocissimo ad entrare in area e calciare in porta; respinge Mordenti.

Risponde pan per focaccia la Savignanese sul ribaltamento di fronte, con Spighi che sfrutta il rinvio corto da parte della difesa rossonera e dall’altezza del dischetto del rigore calcia di poco a lato della porta di Battaiola.

Al 10’ il Fiorenzuola entra in area con una bella azione corale da sinistra, con il tiro dal limite di Piraccini sul secondo palo ben deviato sull’esterno da una plastica parata da parte di Mordenti.

La Savignanese si fa viva al 13’ su un errore in disimpegno da parte della difesa rossonera; il tiro di Tamagnini dai 20 metri viene bloccato in due tempi a terra da Battaiola.

Il Fiorenzuola prova a sfondare con le sue classiche combinazioni palla a terra, ma l’ultimo passaggio non risulta preciso nella prima mezz’ora di gioco. La Savignanese si arrocca a difesa della propria porta, con i rossoneri che alzano il ritmo.

Al 36’ i rossoneri costruiscono la più ghiotta occasione del match, con il filtrante di Zaccariello A. per capitan Guglieri che dal fondo mette una vera e propria pennellata nell’area piccola; Tognoni incredibilmente di testa mette alto sopra la porta di Mordenti.

Il primo tempo si chiude con lo 0-0 tra le due formazioni.

Al rientro in campo dagli spogliatoi i rossoneri sfondano sulla destra con Tognoni, che centra per l’accorrente Boilini; in uscita disperata Mordenti ci mette una pezza.

Bolide di Corbari al 50’, con la palla che sibila di poco alla destra del palo della porta difesa da Mordenti.

Il Fiorenzuola continua a produrre gioco; al 55’ bella azione sulla destra con scambi stretti, cross in mezzo con Mordenti che smanaccia. Capitan Guglieri da ottima posizione spara alto sopra la traversa.

Il portiere della Savignanese si erge a protagonista assoluto anche al 58’ sulla sventola dai 25 metri di Zaccariello A., volando e mettendo in corner un tiro indirizzato sotto la traversa.

I rossoneri passano in vantaggio al 64’ con Corbari, che sugli sviluppi di un cross dalla destra di Tognoni si inserisce per tempo dalla sinistra e di sinistra firma il meritato vantaggio della squadra di Tabbiani. 1-0

La Savignanese al 67’ recupera palla sulla trequarti e con una ripartenza veloce si porta nell’area rossonera; Battaiola blocca a terra.

I rossoneri si divorano il 2-0 all’85’; Piraccini converge da sinistra e calcia a giro sul secondo palo, Mordenti respinge corto sulla sinistra, con Pozzebon che in scivolata non riesce nel tap in vincente. Palla alta.

La Savignanese prova a creare delle mischie su cross dai 30 metri, ma la difesa rossonera si difende con ordine. E’ un’altra vittoria rossonera, con il Fiorenzuola che chiude con un altro sorriso il 2019 casalingo di fronte al pubblico del Velodromo Pavesi.