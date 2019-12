Cori sotto l’albero, Babbo Running e caccia al tesoro nel week end a Piacenza

L’ormai tradizionale appuntamento del fine settimana con i “cori sotto l’albero” sarà aperto, nella mattinata di sabato 21 dicembre alle 19, dalla passeggiata musicale dell’Orchestra del Conservatorio Nicolini, che partirà alle 10.10 da piazza Sant’Antonino per poi proseguire, con una sosta nei pressi dell’albero di Natale in piazza Cavalli, sino ai negozi sotto i portici del Terzo Lotto e da lì percorrere via XX Settembre.

Alle 16, in piazza Cavalli, sarà protagonista il coro del liceo Respighi diretto da Patrizia Datilini – accompagnato da Elisa Torreggiani alle percussioni, Francesco Degli Antoni alla tastiera, con Angela Sfolcini voce solista – seguito alle 16.30 dal coro Incanto Libero, formazione a voci miste che si cimenterà non solo con brani natalizi ma anche con i ritmi jazz, blues e pop. Se, dalle 16.30 alle 18, sotto la stella di piazza Cavalli saranno protagonisti Babbo Natale, Elfi e Nataline in una fiaba animata, alle 18 all’ombra di palazzo Gotico e nelle vie del centro storico risuoneranno le note inconfondibili degli zampognari.

Domenica 22, dalle 9, presso il villaggio di Natale di piazza Cavalli si raccoglieranno le iscrizioni alla “Babbo Running”, marcia non competitiva a ritmo libero sulla distanza di 5 e 8 km. Dopo aver ritirato il kit destinato a tutti i partecipanti, la partenza dei Babbi Natale marciatori è fissata alle 10.30, seguita alle 10.45 dalla Babbo Dog. Arrivo in piazza Cavalli alle 12, per un momento conviviale sotto le arcate di Palazzo Gotico.

Nel pomeriggio, alle 16, a intonare i canti della tradizione sarà il coro Alpino Val Tidone, mentre dalle 16.30 si potrà ascoltare l’esibizione de I Tasti Neri, 40 elementi diretti da Caterina Granelli nella reinterpretazione di successi pop e rock, italiani e internazionali, brani di celebri colonne sonore, musical e melodie natalizie. Alle 17.40, nei giardini delle Absidi in via Prevostura 7, il coro femminile The Bells darà voce alle canzoni del Natale nella suggestiva cornice del presepe allestito nell’area retrostante la Cattedrale. Dalle 16.30 alle 18, piazza Cavalli sarà animata dalla caccia al tesoro natalizia “Alla ricerca del regalo scomparso”.