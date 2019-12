Cori sotto l’albero e mercatino hand made per l’Immacolata

Nel fine settimana – complice la festività dell’Immacolata – entrerà nel vivo l’atmosfera natalizia nel cuore di Piacenza.

Se per l’intera giornata di sabato 7, dalle 10 alle 20, l’auditorium S. Ilario accoglierà la Christmas Edition di “A Mano Market”, dalle 16 andrà in scena in piazza Cavalli lo spettacolo dei “Cori sotto l’albero”: protagonisti gli alunni della primaria Carella e a seguire, dalle 16.30, le voci della primaria don Minzoni, entrambe appartenenti all’ottavo circolo didattico. Repertorio classico di stagione per entrambe, con le voci bianche delle classi quarte della scuola Carella a intonare “Amazing Grace”, “Go down Moses”, “A Natale puoi”, “La stella da lassù” e “Buon Natale in allegria”, mentre i coetanei della Don Minzoni proporranno “Jingle Bell Rock”, “What a wonderful world”, “Oh Happy Day” e “We wish you a Merry Christmas”.

Per i più piccoli, appuntamento con la fiaba animata dalle 16 e 30 alle 18 sotto la stella illuminata di piazza Cavalli, dove i bambini – che prima dello spettacolo potranno realizzare decorazioni a tema e scrivere la letterina a Babbo Natale – saranno i veri protagonisti.

Domenica 8 si replica dalle 10 alle 20 con A Mano Market in Sant’Ilario, mentre dalle 16.30 alle 18 il Villaggio di Natale di piazza Cavalli sarà animato da truccabimbi e attività varie, con la possibilità di scattare una foto insieme al Babbo più famoso del mondo e di consegnargli direttamente la propria lista dei desideri. Non mancherà, per i più avventurosi, l’opportunità della caccia al tesoro per rincorrere i “pezzi” di albero di Natale nascosti in alcuni punti della città (con partenza alle 16.30 in piazza Cavalli), mentre chi volesse vivere l’emozione del teatro in uno scenario insolito potrà optare per “Le avventure di Pulcino”, primo spettacolo della rassegna “Itinerari di teatro”, che andrà in scena con l’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata alle 16.30 nel Salone degli Affreschi di Palazzo Vescovile.

Per tutte le altre attività e laboratori, dal Museo di Storia Naturale a Kronos – Museo della Cattedrale, sino all’iniziativa “Chiese aperte”, i dettagli sono pubblicati nel calendario completo degli eventi consultabile, con tutti gli aggiornamenti, sul sito www.comune.piacenza.it e sulla pagina Facebook succedeapiacenza.