Cortemaggiore, più di 300 atleti pronti a darsi battaglia all’Open Nazionale di Tennistavolo

Sono attesi oltre 300 partecipanti nel week end a Cortemaggiore (Piacenza) per il Torneo Open Nazionale di tennistavolo organizzato dalla Teco Corte Auto.

L’appuntamento, diventato ormai una tradizione, è inserito nel calendario federale e sarà valido per le per le classifiche individuali dei pongisti. Interessante la formula e il programma della competizione: tranne la quinta categoria, che sarà solo al femminile, in tutte le altre gare le categorie femminili potranno giocare insieme al maschile, il tutto equiparato con un calcolo che andrà ad equilibrare il tasso tecnico delle singole categorie.

A contendersi il Trofeo Pizza+1 saranno pongisti di diverse regioni italiane, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria, Piemonte e Lazio.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

SABATO 28 DICEMBRE

ORE 9 – OVER 200 MASCHILE / OVER 10 FEMMINILE

ORE 11 – QUINTA CATEGORIA FEMMINILE

ORE 12:30 – OVER 450 MASCHILE/ OVER 51 FEMMINILE

ORE 14:30 – OVER 13 MASCHILE/ OVER 1 FEMMINILE

DOMENICA 29 DICEMBRE