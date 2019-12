Cresce il fiume Po, monitoraggio continuo. Lunedì allerta gialla

Il significativo apporto degli affluenti emiliani sta contribuendo a un ulteriore incremento dei livelli del fiume Po nel tratto a valle di Casalmaggiore: nella giornata di lunedì il livello potrebbe perciò superare la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) tra Boretto e Borgoforte.

Lo comunica Aipo, il cui personale monitora attentamente la situazione in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile. Sul tratto piacentino di Po, dove i valori si confermano sopra la soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo), l’Ufficio Aipo di Piacenza sta continuando le azioni di chiusura e verifica dei manufatti chiavicali. E’ stato attivato da sabato pomeriggio il servizio di piena AIPo sul fiume Secchia (ufficio di Modena) e da stamattina sui torrenti Stirone, Rovacchia, Parma ed Enza (ufficio di Parma). Sono in corso manovre di chiusura delle paratoie della cassa di espansione del Parma, anche in considerazione dei possibili effetti di rigurgito causati dal Po a Colorno.

IL LIVELLO IDROMETRICO DEL PO IN TEMPO REALE

“E’ richiesta – viene sottolineato – prudenza nei pressi delle aree golenali, in particolare quelle già interessate dalla piena di novembre. Restano valori superiori alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nei rami del delta, a causa della marea sostenuta”.

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE – Nel frattempo la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso una allerta, di colore giallo per il territorio piacentino, in vigore per tutta la giornata di lunedì 23 dicembre per criticità idraulica e idrogeologica che riguarda la situazione del fiume Po.