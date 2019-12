“Cross del Po”, Atletica Piacenza in evidenza

Il 1o dicembre a Casalmaggiore (CR) si è disputato il “Cross del Po”, manifestazione di corsa campestre per le rappresentative regionali di Cadetti e Allievi. L’Emilia-Romagna era presente e i portacolori dell’Atletica Piacenza hanno costituito un apporto irrinunciabile.

Il miglior risultato di giornata per l’Atletica Piacenza e per l’Emilia-Romagna è stato quello di Emma Casati, quarta al traguardo della gara sui 4km, con il tempo di 12’46”. Filippo Giandini si è piazzato al ventiseiesimo posto sui 4km, con il tempo di 11’37”. Ventiseiesima anche Monia Harbi, in recupero da un infortunio al piede, grazie al crono di 8’39” sul percorso di 2km destinato alle Cadette. Davide Bolzoni è giunto al sedicesimo posto, correndo i 2,5km Cadetti in 7’58”, seguito dal compagno Flavio Zaretti, che ha corso come individualista e si è piazzato al ventiquattresimo posto con il tempo di 8’19”.

Ancora brillanti risultati per i biancorossi di Giuliano Fornasari e Gabriella Rondoni, che stanno crescendo un bel gruppo di mezzofondisti, in grado di far parlare di sé anche a livello nazionale, sia ora sia nel futuro.

Appuntamento ora alle prossime campestri che chiuderanno la stagione 2019, ormai proiettata verso l’anno venturo.