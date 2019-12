Da Fiumicino a Piacenza in taxi, rintracciata dalla polizia

E’ stata rintracciata in un albergo della stazione una donna di 60 anni che si era allontanata, in pigiama, da Fiumicino, per arrivare in taxi fino a Piacenza.

Una corsa pagata 910 euro in contanti.

La donna è stata rintracciata grazie ai sistemi di controllo degli ospiti registrati presso le strutture ricettive. Agli agenti di polizia ha raccontato di essere venuta a Piacenza ad incontrare un amico, che si è però rifiutato di ospitarla.

La donna è stata portata al Pronto soccorso ed ha accettato il ricovero volontario.