Dai giovani di Confagricoltura una raccolta fondi per l’Hospice di Borgonovo

I giovani di Confagricoltura Piacenza associati ad Anga, tutti gli anni in occasione delle festività natalizie, si impegnano per una raccolta fondi da devolvere ad una buona causa locale. Diversi i progetti sostenuti da questo gruppo di imprenditori agricoli che ha donato attrezzature a fattorie sociali e acquistato materiali per case famiglia. “Penso sia doveroso – commenta Corrado Peratici presidente dei Giovani di Confagricoltura Piacenza – non pensare solo al profitto della propria impresa e impegnarsi anche per chi è meno fortunato. La nostra associazione ha tra le proprie finalità la formazione degli imprenditori, la diffusione di buone pratiche, la divulgazione per l’uso delle nuove tecnologie in azienda. Nel fare reddito e nello spirito d’impresa c’è però anche una componente non secondaria di responsabilità sociale che implica l’attenzione verso i bisogni primari dell’uomo e la difesa della dei diritti e della dignità di tutti gli individui, anche, direi soprattutto, nel momento del bisogno e nella malattia. La nostra è un’iniziativa semplice, come a Natale ce ne sono diverse, ma vuole essere anche un segnale per sottolineare l’importanza di strutture fondamentali come quella dell’Hospice di Borgonovo a cui quest’anno abbiamo deciso di devolvere la nostra raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie”.

Raccolta fondi che sarà attiva per tutto il periodo natalizio presso la sede dell’associazione in via Colombo, 35, a Piacenza, e vedrà in via eccezionale i giovani di Anga anche in piazza a Borgonovo domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, dalle 10.00 alle 12.30, nell’ambito dell’iniziativa “Regali di Cuore” presso la bancarella dell’Hospice dove saranno distribuiti, in cambio di piccoli contributi in moneta, ottimi prodotti agroalimentari delle aziende del territorio, gadget ed elaborati artigianali.

“L’appuntamento è per tutti in Piazzetta Matteotti – conclude Peratici – ci sarò insieme ai miei amici di Anga e di Confagricoltura Piacenza. Accorrete numerosi perché fare del bene fa bene!” (nota stampa)