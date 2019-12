Dallo styling al marketing, da Tutor via al primo corso per acconciatori professionali

Dalla contabilità al marketing, passando per la gestione dei rapporti con l’imprenditoria locale e le associazioni di categoria: non solo tecniche di taglio e styling al primo corso piacentino per acconciatori professionali promosso da Tutor Fiorenzuola (Piacenza), inaugurato lunedì 2 dicembre nella sede di via Boiardi.

L’Ente ha dato ufficialmente il benvenuto al gruppo di iscritti – nove in tutto – tornati tra “i banchi di scuola” per frequentare le trecento ore di formazione che consentiranno loro di ottenere la qualifica necessaria ad avviare un’attività autonoma, previo superamento dell’esame finale. L’apertura del corso di specializzazione – destinato a chi ha alle spalle un periodo di lavoro qualificato nel settore – è già in partenza un importante traguardo per gli organizzatori, che per la prima volta offrono ai piacentini la possibilità di poter prender parte a questo tipo di iniziativa direttamente nel loro territorio.

“Oggi è una giornata importante per Tutor Fiorenzuola – spiega la responsabile di sede Grazia Marchetta -. Il corso, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, porta a valore le capacità sviluppate dai partecipanti nell’attività professionale, strutturandole dal punto di vista teorico e integrandole con ulteriori competenze specifiche; non vengono approfonditi solo gli aspetti tecnici della professione di acconciatore, ma anche quelli inerenti alla relazione con il mercato, al marketing, alla gestione di piccola contabilità, alla sfera informatica e gestionale, oltre che alle relazioni con il tessuto locale e con le associazioni di categoria. Tutor Fiorenzuola è molto orgogliosa di lanciare questo percorso, perché rappresenta la naturale prosecuzione e lo step successivo della formazione che da anni offriamo ai ragazzi dai 15 ai 17 anni di età.”

Presente alla prima lezione del corso anche il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi che ha ricordato lo stretto rapporto tra Tutor e il Comune di Fiorenzuola e di come l’ente di formazione riesca sempre ad intercettare le esigenze del territorio organizzando corsi come quello, per esempio, per formare tecnici per il disegno e la progettazione industriale partito proprio pochi giorni fa. Si tratta di un corso gratuito IFTS che comprende insegnamenti di principi di statistica ed elaborazione dati, di organizzazione aziendale, di interazione elettronica, di strumenti matematici, di materiali per le lavorazioni meccaniche, di lingua inglese e molto altro ancora, incluso un tirocinio “sul campo” dalla durata di 260 ore nelle imprese del territorio.